أول تحرك من الشناوي بشأن طفل غزة المصاب بحروق.. هل يحقق أمنيته؟

لا تزال أصداء المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع، لطفل فلسطيني، مصاب بحروق خطيرة، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد تعرضه للقصف، والذي كشف خلاله عن أمنيته بمقابلة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، والحصول على قفازاته.

الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شهد استجابة سريعة من جانب مجلس إدارة الأهلي، الذي أصدر بيانا أكد خلاله استجابته لنداء الطفل المصاب.

أول تحرك من الشناوي تجاه طفل غزة المصاب بحروق

ولكن المفاجأة، كانت في تحرك الشناوي من أجل الوصول للطفل وتحقيق أمنيته، وهو الأمر الذي كشفه المصور الفلسطيني هاني أبو رزق، مصور فيديو الطفل.

المصور الفلسطيني كشف عبر حسابه على موقع الصور الشهير، «إنستجرام»، رسالة أرسلها محمد الشناوي له، في محاولة للوصول للطفل الذي يدعى «علي».

ماذا فعل محمد الشناوي من أجل طفل غزة المصاب في القصف؟

الشناوي أرسل رسالة للمصور جاء نصها: «السلام عليكم أستاذ هاني، يا رب تكون بخير، كنت بتواصل معاك بخصوص الطفل البطل علي إسماعيل».

الطفل علي الذي فقد 12 من أسرته جراء القصف الغاشم على منزلهم، مؤكدا أنه حصل على زي الأهلي ولكنه راح في القصف، متمنيا مقابلة الشناوي والعلاج وعودة وجهه كمان كان عليه قبل الحروق التي لحقت به.