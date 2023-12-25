طارق الشناوي عن عودة ياسمين عبد العزيز للسينما بعد غياب: موهوبة بالفطرة

تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى دور العرض السينمائية بفيلم كوميدي جديد بعد غياب أكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أفلامها «الأبلة طم طم» الذي تم عرضه عام 2018.

المسيرة الفنية لـ ياسمين عبد العزيز

قدمت ياسمين عبد العزيز العديد من الأفلام السينمائية من بطولاتها المطلقة، مثل: الثلاثة يشتغلونها، جوازة ميري، الآنسة مامي، الدادة دودي، أبو شنب، وحققت بأفلامها أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، واستطاعت منافسة أكبر نجوم السينما الرجال، مثل محمد هنيدي، أحمد حلمي، عادل إمام، أحمد السقا، تامر حسني، أحمد مكي، خالد النبوي، محمد سعد.

وتعد ياسمين عبد العزيز الفنانة الوحيدة من بين جيلها التي استطاعت تقديم عددا كبيرا من بطولات الأفلام بمفردها، وذلك لم يتكرر إلا مع الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، على الرغم من ظهورها في نفس التوقيت مع العديد من الفنانين مثل منى زكي، غادة عادل، حنان ترك، هند صبري، منة شلبي، لكن لم تتمكن أيًا منهما تقديم بطولة سينمائية بمفردها تنافس بها نجوم الإيرادات.

ياسمين عبد العزيز وشباك التذاكر

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي الوحيدة في جيلها التي حققت إيرادات عالية في شباك التذاكر، لكن وبالرغم من ذلك إيرادات أفلامها لم تتخط أفلام النجوم الرجال في تلك المرحلة، بالإضافة إلى أن إيرادتها لم تشهد تصاعدا بعد ذلك.

وأكد «الشناوي» أن ياسمين عبد العزيز مؤهلة بالتأكيد لاستمرار تحقيق أعلى الإيرادات إذا اختارت بعناية، وشدد على ضرورة اختيار سيناريو فني جيد يُكتب بجدية وليس فقط بهدف الضحك، خاصة أنها لم تكن موفقة في فيلمها الأخير «الأبلة طم طم».

طارق الشناوي: ياسمين عبد العزيز موهوبة بالفطرة

وأشاد الناقد طارق الشناوى، بموهبة الفنانة ياسمين عبد العزيز وجذبيتها القوية للجمهور، لافتا: «ياسمين ممثلة موهوبة وكوميدية بالفطرة، ولديها قدرة كبيرة على جذب الجمهور، وهذه منحة الله لها، فهي الفنانة الكوميديانة الجميلة بعد الفنانة شويكار، لكن الفرق بينهما أن ياسمين تمكنت من القيام ببطولات أفلام بمفردها وتحقيق أعلى الإيرادات، بينما شويكار لم تقوم بأفلام إلا مع الفنان فؤاد المهندس».

كما علق طارق الشناوي على غياب ياسمين عبد العزيز عن السباق الرمضاني 2024، قائلا إن غيابها هذا العام عن الدراما الرمضانية يعود لصالحها، ويدل على أنها إمرأة ذكية لا تسعى وراء الأعمال لمجرد التواجد والحضور.

وبالنسبة للأعمال الفنية التي جمعت بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، قال إنهما زوجان جميلان في الحياة، ولكن في الفن نكتفي بهذا القدر، لأن ذلك يقتل القدرة على الاختيار لكلا الطرفين، والانفصال الفني لفترة هو أمر جيد.