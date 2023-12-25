طارق الشناوي يهاجم نقابة الموسيقيين بسبب أغنية روبي «3 ساعات متواصلة»

انتقد الناقد الفني طارق الشناوي الأخبار التي تم تداولها حول اهتمام نقابة الموسيقيين بأغنية «3 ساعات متواصلة» التي طرحتها الفنانة روبي وعقد اجتماع للبحث في أمرها، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

طارق الشناوي يهاجم نقابة الموسيقيين

وقال الشناوي «بعد الجدل الذي أثارته أغنية روبي 3 ساعات استمعت إليها مثنى وثلاث ورباع وتعجبت من البيان الهزيل السلفي الذي أصدرته نقابة الموسيقيين، لمجرد أنها تريد إثبات أنها أكثر تشددا من المجتمع الذي بات قطاعا منه يصادر كل ما هو مبهج في الحياة ويعتبره عنوانا للإسفاف».

وتابع الشناوي قائلا «الخروج عن النموذج الذي فرضه هذا القطاع العالي الصوت هو فقط طريق النجاة من سطوة هذا التوجه الذي اخترق حتى النقابات الفنية لا تستسلموا لهذا الصوت الفشنك النقابة تعترض على الكلمات ولا توجد كلمة خارجة ولكنهم يتسابقون في المنع ومصادرة أي إحساس بالفرحة من هو مطلوب منه الحماية هم من يوجهون طعاناتهم القاتلة للفن».

بيان نقابة المهن الموسيقية

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد أصدرت بيانا نفت من خلاله عن اتخاذها أي قرار بخصوص أغنية روبي فجاء نص البيان أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية «3 ساعات متواصلة» التي طرحتها الفنانة روبى أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفي، أصدره أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح.

وكانت قد تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية «3 ساعات متواصلة» للفنانة روبي بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك .

وطرحت الفنانة روبي أمس أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «3 ساعات متواصلة» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.