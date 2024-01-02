رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

دولار وقمح واستثمارات.. مكاسب اقتصادية تنتظرها مصر بعد الانضمام لـ«بريكس»

كتب:

شريف سليمان
07:27 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
البريكس

البريكس

عدد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، فوائد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، مشيرا إلى أنّ ذلك سيساعد على اقتحام أسواق جديدة وزيادة الحركة التجارية للدولة ومزيد من الاستثمارات.

أضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البريكس مجموعة اقتصادية كبرى تضم 5 دول فقط، لافتا إلى أن أول سلعة أساسية لمصر هي القمح ويوجد في البريكس دولتي روسيا والهند وهما من أهم الدول في التصدير الخاص بالقمح.

وأشار إلى أن مصر تعاني أيضا من الشح الدولاري، وكان لابد من التوجه إلى أسواق أخرى تتعامل بنفس العملة الوطنية للدولة المصرية وهو ما تم مع روسيا، مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أثرت كثيرا على العملة الدولارية خاصة لاقتصاديات الدول الناشئة.

وتابع بأنّ هناك فوائد عظيمة من انضمام مصر للبريكس خاصة في الانفتاح على العديد من الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات في ظل الزيادة لمعظم الدول الموجودة في مجموعة البريكس وخاصة في العمالة المصرية، وزيادتها مع هذه الدول، ولا بد من الاستفادة من التواجد في هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى، والاقتصاد الوطني المصري يحتاج فرصة للتسويق من أجل الاستفادة من البريكس.

اقرأ المزيد:

«الإصلاح والنهضة»: «البريكس» حلقة في سلسلة الاستقلالية الاقتصادية

«الشباب والرياضة» تكشف عن تفاصيل برنامج نموذج محاكاة دول البريكس

أمين «تحالف الأحزاب»: انضمام مصر إلى البريكس يحقق مكاسب اقتصادية عديدة

مصر داخل البريكس.. وخبير اقتصادي يوضح ثلاث فوائد أساسية من الانضمام

«ماذا ستقدم مصر لمجموعة البريكس؟».. سؤال برلماني أمام «الشيوخ»

رئيس الوزراء يترأس اجتماع وحدة تجمع البريكس
بقلم شريف سليمان