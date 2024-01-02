دولار وقمح واستثمارات.. مكاسب اقتصادية تنتظرها مصر بعد الانضمام لـ«بريكس»

عدد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، فوائد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، مشيرا إلى أنّ ذلك سيساعد على اقتحام أسواق جديدة وزيادة الحركة التجارية للدولة ومزيد من الاستثمارات.

أضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البريكس مجموعة اقتصادية كبرى تضم 5 دول فقط، لافتا إلى أن أول سلعة أساسية لمصر هي القمح ويوجد في البريكس دولتي روسيا والهند وهما من أهم الدول في التصدير الخاص بالقمح.

وأشار إلى أن مصر تعاني أيضا من الشح الدولاري، وكان لابد من التوجه إلى أسواق أخرى تتعامل بنفس العملة الوطنية للدولة المصرية وهو ما تم مع روسيا، مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أثرت كثيرا على العملة الدولارية خاصة لاقتصاديات الدول الناشئة.

وتابع بأنّ هناك فوائد عظيمة من انضمام مصر للبريكس خاصة في الانفتاح على العديد من الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات في ظل الزيادة لمعظم الدول الموجودة في مجموعة البريكس وخاصة في العمالة المصرية، وزيادتها مع هذه الدول، ولا بد من الاستفادة من التواجد في هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى، والاقتصاد الوطني المصري يحتاج فرصة للتسويق من أجل الاستفادة من البريكس.