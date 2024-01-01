«الشباب والرياضة» تكشف عن تفاصيل برنامج نموذج محاكاة دول البريكس

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل وإجراءات وبرامج نموذج محاكاة سياسات دول البريكس للنسخة الرابعة، بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن نموذج محاكاة بريكس للشباب، مصمم لتوفير تجربة محاكاة لسياسات دول البريكس «البرازيل، روسيا، الهند والصين، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلي مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة» واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية.

يسمح للشباب بتولي دور الممثلين من كل دولة في البريكس

أضاف البيان، أنه يجري تنظيم البرنامج بشكل عام، باعتباره نموذج محاكاة، ما يسمح للشباب بتولي دور الممثلين من كل دولة من دول البريكس، والمشاركة في المفاوضات وعمليات صنع القرار، مثل تلك التي تحدث في الدبلوماسية الدولية.

وفيما يلي تفاصيل البرنامج النموذجية لنموذج محاكاة بريكس للشباب:

أهداف البرنامج

- الهدف الأساسي لنموذج محاكاة بريكس هو تزويد الشباب بفهم أفضل للتحديات والفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها دول البريكس وتشجيع المشاركين على تطوير التفكير النقدي والمهارات التحليلية والتفاوضية.

مدة البرنامج

ينقسم محتوى البرنامج إلى عدة ورش عمل مكثفة، بالإضافة إلى جلسات معلومات وعرض نهائي.

- هيكل البرنامج: يتمحور البرنامج حول بيئة محاكاة حيث يجري تقسيم الشباب إلى فرق تمثل كل من دول البريكس الخمسة بالإضافة إلى مصر.

- تشارك الفرق في محاكاة المفاوضات والمناقشات حول مواضيع مثل التجارة والاستثمار والأمن وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية.

محتوى البرنامج

- يتضمن محتوى البرنامج مجموعة من السيناريوهات والمهام والأهداف المحددة مسبقًا والتي يجب على الفرق العمل على تحقيقها. يتضمن محتوى البرنامج عادةً مواد إعلامية حول السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد ، بالإضافة إلى إرشادات حول تقنيات واستراتيجيات التفاوض.

تيسير البرنامج

- تيسير البرنامج من محترفين ذوي خبرة، مثل الأساتذة أو الدبلوماسيين أو الخبراء في العلاقات الدولية، الذين يقدمون التوجيه والدعم للمشاركين.

في نهاية البرنامج من المتوقع أن يكون المشاركين اكتسبوا فهمًا أفضل لسياسات بلدان البريكس واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية، وطوروا مهارات التفكير النقدي والتحليلي والتفاوض واكتسبوا رؤى ثاقبة للدبلوماسية الدولية، فنموذج محاكاة بريكس للشباب هو برنامج تفاعلي وجذاب يوفر للمشاركين فرصة فريدة لاكتساب فهم أعمق لسياسات دول البريكس واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية، يساعد البرنامج الشباب على تطوير المهارات الأساسية التي تفديهم في مستقبلهم المهني الأكاديمي والمهني.

جدير بالذكر، أنه في سبتمبر 2018 منذ 5 سنوات، أطلقت وزارة الشباب والرياضة الموسم الأول لمشروع نموذج محاكاة الدول الصاعدة «MEC»، دشنته صوت شباب مصر ليصبح أول مشروع من نوعه يحاكي اقتصاديات الدول الصاعدة بمجموعة دول بريكس«BRICS»، أشركنا فيه دول آسيا ونقشنا امتيازات دخول مصر في دول البريكس، ثم أطلقنا النسخة الثانية من نموذج محاكاة الدول الصاعدة (بريكس BRICS) في مارس 2020، وأشركنا فى النموذج دول روسيا والصين والبرازيل والهند، ثم توقفنا في ديسمبر 2020 بتعليمات رئيس الوزراء بسبب جائحة كورونا ثم أطلقنها النسخه الثالثة فبراير 2022 وقمنا بمناقشة أهمية دخول مصر لدول البريكس.