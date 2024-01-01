أمين «تحالف الأحزاب»: انضمام مصر إلى البريكس يحقق مكاسب اقتصادية عديدة

قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنّ انضمام مصر لتجمع دول بريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، ويضم حاليا 11 دولة كبرى على رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم ستحقق مكتسبات كبيرة لاقتصادنا القومي.

انضمام مصر لتجمع دول البريكس

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية خلال تصريحاته لـ«لوطن»، أنّ الناتج المحلي الإجمالي لدول تجمع بريكس يتخطى الـ30% من حجم الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤكد أنه تكتل اقتصادي قوي من شأنه أن يعود بالنفع على اقتصادنا القومي خاصة أنّ سوق التعامل النقدي فيما بين الدول وبعضها البعض، يعتمد على العملة المحلية الأمر الذي سيسهم في توقير العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري مما ينعكس عليه بانخفاض في أسعار السلع بمختلف أنواعها.

تحالف الأحزاب المصرية

واختتم أمين تحالف الأحزاب المصرية حديثه مؤكدا أن إنضمام مصر للبريكس سينعكس بشكل إيجابي كبير على الصادارات المصرية كونه فرصة لعرض المنتج المصري أمام الدول الأعضاء وتبادل الخبرات.