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«ماذا ستقدم مصر لمجموعة البريكس؟».. سؤال برلماني أمام «الشيوخ»

كتب:

ولاء نعمه الله
02:15 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
النائب إيهاب وهبة

النائب إيهاب وهبة

أكد النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن قناة السويس تمثل مرحلة اقتصادية مهمة بالنسبة لمصر في ضوء ما يمر به العالم.

وأشار النائب إلى إعلان الحكومة عن محاور لتطوير هذا المحور الاقتصادي، متسائلا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس الشيوخ: «ماذا فعلنا في المحور اللوجيستي الخاص بإصلاح السفن، كما تساءل عن وادي التكنولوجيا وماذا تم فيه حتى الآن، وماذا سنقدم لمجموعة البريكس».

وقال النائب السيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن المستثمر الجاد يبحث عن الفرص الاستثمارية في العالم، وبالتالي نحن بحاجة إلى استيضاح رؤية الحكومة بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

كان النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، قد عرض طلب المناقشة العامة المقدم منه بشان لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

 

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.