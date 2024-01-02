«كابيتانو مصر».. طريق المواهب إلى العالمية (ملف خاص)

النجاح ليس صدفة، وإنما خطوات لا تستطیع أن ترتقیها دون جهد أو عرق أو خطة قابلة للتنفيذ وبدقة حتى تصل إلى الهدف المنشود، بإيمان قوى وثقة بلا حدود، وإمكانيات لا تتوقف، نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى صناعة مشروع «كابيتانو مصر» ليصبح حديث الصباح والمساء فى الرياضة المصرية.

البرنامج العملاق «كابيتانو مصر» أكبر مشروع لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط، واصل مسيرته للموسم الثانى بخطوات ممتازة؛ إذ حقق نجاحات غير متوقعة فى اكتشاف المواهب المصرية الشابة فى كل المحافظات، ليضع اللبنة الأولى فى بناء جيل جديد قادر على منافسة نجوم أوروبا والعالم خلال سنوات قليلة.

بفضل الاهتمام والرعاية والمتابعة من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والجهد الكبير من قيادات «المتحدة» ظهر الموسم الثانى من المشروع العملاق فى أبهى صورة له، بعد ماراثون كبير فى محافظات المحروسة ليخرج لنا جيلاً جديداً من المواهب المصرية، وتحقيق هدفه المنشود.

انتهى الموسم الثانى لمشروع «كابيتانو مصر»، وأصبح أحمد أشرف عبدالستار، ابن نادى الجمهورية بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، أحد نجوم البرنامج العملاق، وبطل الموسم الثانى، بعدما تم اختياره أثناء جولة مشروع «كابيتانو مصر» فى المحافظات، وواصل مشواره إلى منصة التتويج ببراعة ودون أى واسطة أو تمييز، ليحصد جائزتى لقب أفضل لاعب وهداف الموسم الثانى.

نجاحات مشروع «كابيتانو مصر» وصلت لمستوى كبير؛ إذ تخطى عدد مشاهدات الهاشتاج الخاص به على موقع «التيك توك» حاجز الـ300 مليون مشاهدة فى أقل من عام، وهو ما يؤكد على السير فى الطريق السليم وإلى العالمية المرجوة كروياً.

مسك الختام

شهدت المباراة النهائية للموسم الثانى من «كابيتانو مصر» حضور عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، فى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال، والإعلامى أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، وأسامة الشيخ، رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلى مرعى، رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة، وخالد مرسى، رئيس التطوير فى التليفزيون المصرى، ومحمود سعد، المدير الفنى للمشروع.