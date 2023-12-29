أحمد أشرف أفضل مهاجم ولاعب في «كابيتانو مصر» (فيديو)

عرضت قناة «on time sports» اليوم الجمعة، الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني ببرنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر».

سارة حسنين أول فتاة تتوج بلقب كابيتانو مصر

وفازت سارة حسنين بلقب الموسم الثاني، من برنامج «كابيتانو مصر».

وحقق فريق ثابت البطل، بقيادة سارة حسنين، الفوز على فريق شحتة، بقيادة محمد اليماني، بنتيجة 5-1.

توزيع الجوائز على مواهب «كابيتانو مصر»

وخلال الحلقة، جرى توزيع الجوائز على مواهب «كابيتانو مصر»، وسلّم نجم الكرة المصرية السابق محمد فضل، جائزة أفضل مهاجم إلى أحمد أشرف، من فريق ثابت البطل، وحصل نفس اللاعب على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجديد.

وأقيمت المباراة النهائية، بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الشباب والرياضة، وفي مقدمتهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

وحضر المباراة، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال، والإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، وأسامة الشيخ، رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلي مرعي، رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة، وخالد مرسي، رئيس التطوير في التليفزيون المصري، والكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، والكابتن محمود سعد، المدير الفني للمشروع.

حضر كذلك عدد من نجوم الكرة المصرية، منهم عماد متعب، ومحمد فضل، وعبدالظاهر السقا، ووليد صلاح الدين، والإعلامي سيف زاهر، ووائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر 2005، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة.