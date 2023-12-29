محمد اليماني وفريق شحتة يتسلمون ميداليات المركز الثاني بـ«كابيتانو مصر»

تسلم لاعبو فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، الميداليات الفضية عقب حصولهم على المركز الثاني في النسخة الثانية من بطولة برنامج «كابيتانو مصر» المُذاع عبر فضائية «On Time Sports».

وتغلب فريق ثابت البطل بقيادة سارة حسنين على فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، في الدور النهائي بنتيجة 5-1 بمجموع اللقاءين، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق ثابت البطل بنتيجة 2-1، قبل أن يكرر فوزه بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب، ليحسم فريق ثابت البطل، لقب «كابيتانو مصر» لهذا الموسم.

وأقيمت المباراة النهائية بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

كما حضر المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأسامة الشيخ، رئيس قطاع القنوات الرياضية، وعلي مرعي، رئيس قطاع التسويق بالشركة المتحدة، وخالد مرسي، رئيس التطوير في التليفزيون المصري، والكاتب الصحفي محمود بسيوني، والكابتن محمود سعد، المدير الفني للمشروع.