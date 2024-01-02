تصريح أثار رعب إسرائيل.. سر اغتيال جيش الاحتلال لـ صالح العاروري

كشفت صحيفة «يو إس أيه توداي» الأمريكية أن الاحتلال الإسرائيلي قام بعملية مطاردة دولية لاستهداف القيادي البارز في الفصائل الفلسطينية صالح العاروري، إذ يُعتقد أنه كان على علمٍ مسبق بتفاصيل هجوم 7 أكتوبر كما، أنّه كان حلقة الوصل بين الفصائل من جهة، وحزب الله اللبناني من جهة أخرى.

القنوات الفضائية تصف صالح العاروري بالنوعي والجريء

وبعد الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، ظهر صالح العاروري، الذي يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية.

وأشادت القنوات الفضائية بمقابلات صالح العاروري التي وصفت بأنها نوعية وجريئة، حيث غيرت قواعد اللعبة بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي، تمكنت المقابلات من إظهار موقف الفصائل واستمرارها في المقاومة في الضفة الغربية، ونقلت تصورات «المقاومة» واستراتيجيتها على الأرض.

وفي مقابلة بقناة لبنانية يوم 25 أكتوبر الماضي، أدلى صالح العاروري بتصريحات أثارت الرعب في إسرائيل، إذ أكد أنّ الفصائل الفلسطينية تستعد لحرب شاملة ضد الاحتلال، وأنّها تناقش بعناية احتمالات هذه الحرب مع جميع الأطراف المعنية.

عمليات اغتيال لقادة الفصائل

واعتبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصريحات صالح العاروري تحذيرًا، حيث كشفت عن احتمال شن هجوم موسع عليهم أكبر من عملية «طوفان الأقصى».