أفضل لاعب بجدارة في «كابيتانو مصر».. أحمد أشرف خرج من المنوفية وبدأ مشواره مع فريق «حسن شحاتة» قبل الانضمام لفريق «ثابت البطل»

حصد أحمد أشرف، مهاجم فريق «ثابت البطل»، الذى تقوده المدربة سارة حسانين، جائزة أفضل لاعب فى الموسم الثانى من مشروع «كابيتانو مصر»، بعد نجاحه فى قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس البطولة على حساب فريق «شحتة»، الذى يقوده محمد اليمانى، بخمسة أهداف مقابل هدف فى مجموع المباراتين، بعد الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف، والتغلب فى الإياب بثلاثة أهداف نظيفة. ونجح أحمد أشرف فى تسجيل هدف فى مباراة الذهاب ومثله فى مباراة الإياب ليحصد مع جائزة أفضل لاعب جائزة أخرى وهى أفضل مهاجم فى البطولة، ليجمع الجائزتين بعد مجهوده الوفير فى المسابقة، إلا أن الجائزة الأهم هى جائزة أفضل لاعب فى البطولة التى حققها على حساب زميله فى فريق «ثابت البطل» عبدالله إسلام، والسيد محمود، لاعب فريق «شحتة».

ويعد أحمد أشرف عبدالستار أحد نجوم «كابيتانو مصر» فى البطولة، وذلك منذ بداية البطولة، بعدما تم اختياره أثناء جولة مشروع «كابيتانو مصر» فى المحافظات، وتحديداً من على ملاعب نادى الجمهورية بشبين الكوم بالمنوفية، التى أقيمت يومى 5 و6 من شهر أغسطس الماضى.

لفت أفضل لاعب فى البطولة الأنظار له منذ أن كان لاعباً فى فريق «حسن شحاتة»، الذى يقوده طارق السيد، فكان مؤثراً، وقاد الفريق للانتصارات قبل خروجه بعد وداع فريقه للمسابقة ثم انضم لفريق «ثابت البطل»، وأكمل مشواره حتى حصد لقب كأس البطولة

ومنح محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الشارة الذهبية لأحمد أشرف حينما كان لاعباً فى فريق «حسن شحاتة» وذلك بعد فوزه فى أول مباراة ضمن دور المجموعات، بعدما تم اختيار ثلاثة لاعبين من الفريق هم أحمد أشرف وجمال محمد ويوسف طاهر، وحصل «أشرف» على الشارة الذهبية فى المباراة.

وعلق أحمد أشرف على اختياره من محمد عبدالمنعم وحصوله على الشارة الذهبية، معبراً عن سعادته بهذا الاختيار، مشيراً إلى أن هذا هو شرف كبير له بتسليمه هذه الشارة.

وفى مباراة الذهاب لنهائى كأس «كابيتانو مصر» اختاره هانى رمزى، نجم المنتخب المصرى السابق، لمنحه شارة أفضل لاعب فى المباراة، خاصة بعد تسجيله هدف التقدم لفريقه، مؤكداً أن سر اختياره لأنه كان مؤثراً بفريقه، مشيراً إلى أن التأثير إيجابى وقاد فريقه للفوز. وقام «أشرف» بلقطة رائعة خلال المباراة بعدما تنازل عن الشارة الذهبية لأفضل لاعب فى ذهاب نهائى البطولة إلى زميله عبدالله إسلام، الذى كان يتنافس معه على جائزة أفضل لاعب فى البطولة، وصاحب الهدف الثانى فى المباراة.

وواصل أفضل لاعب فى مشروع «كابيتانو مصر» تألقه بعد أن نجح فى تسجيل هدف فى مباراة الإياب التى انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة، والتتويج باللقب تحت قيادة مدربته سارة حسانين، المديرة الفنية التى نجحت فى التفوق وحصد لقب المسابقة.