أمين الفتوى: يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات والجمعيات الخيرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة، مفاده: "هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للمستشفيات والجمعيات الخيرية؟".

إخراج جزء من زكاة المال للمستشفيات

وقال أمين الفتوى ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: "إنه من المفترض أن زكاة المال للفقراء والمساكين، لذلك يجب أن نحافظ على ذلك، بشرط أن تكون هذه المستشفيات اشترطت على نفسها وتخصصت لعلاج الفقراء والمساكين، وأن تكون بالفعل تقوم بتوصيل الزكاة لهم.

وتابع: أنه يجوز أن تقوم بتوكيلهم وإعطائهم الأموال التي تريد أن تزكي بها، وهم يقوموا عنك بتوزيع الأموال، حينها تنتقل هذه الزكاة في شكل دواء، وهم يرسلونه عنك إلى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون دواء، كأن الفقير الذي يمتلك الدواء أو خدمة العلاج قد وصلت إليه الزكاة في هذه الحال.