تفاصيل موعد ورسوم أول رحلة لقطار الشباب إلى الأقصر وأسوان في 2024

كشفت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل قيام أول رحلة لقطار الشباب، تنظمها وزارة الشباب والرياضة إلى مدينتي الأقصر وأسوان، من موعد ورسوم وشروط للاشتراك بهذه الرحلة.

الوزير وافق على إطلاق الفوج القادم

وأكدت الوزارة، من خلال الإدارة المركزية من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وإدارة تنمية الشباب، عبر صفتحها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على إطلاق الفوج القادم من رحلات قطار الشباب، يوم الجمعة 12 يناير، وهو الفوج الأول خلال عام 2024 ومدته 8 أيام خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير الجاري.

وجاءت تفاصيل الفوج على النحو التالي:

- فتح الاشتراك والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة التالي:

https://www.emys.app/youth/youth_train

- سداد قيمة الاشتراك من خلال خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة بواسطة بطاقة فيزا أو كروت بنكية أو منافذ فوري على مستوى الجمهورية.

وشملت شروط الاشتراك في الرحلة ما يلي:

- السن من 18 – 40 سنة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

- قيمة الاشتراك تبلغ 1800 جنيه مصري، للفرد الواحد.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا ولا يتم رد قيمة الاشتراك بعد السداد أو في حالة التغيب عن الرحلة.

زيارة معابد ومتاحف الأقصر وأسوان

ويتضمن برنامج الفوج المقبل، زيارة عدد من أهم المعابد والمتاحف الأثرية في الأقصر وأسوان بالإضافة لجولات حرة.