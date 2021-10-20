تفاصيل رحلات «قطار الشباب» إلى الأقصر وأسوان.. 6 أيام بـ1000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وبالشراكة مع البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك CIB، فتح باب الاشتراك لبرنامج رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل، لعام 2022/2021.

ويشارك في برنامج قطار الشباب 240 شابًا، و260 شابة، مع أسبقية الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة من هنــــــــــا.

وحددت الوزارة شروط الالتحاق على النحو التالي:

- أن يتراوح السن من 18 حتى 40 عامًا ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيًا أو أسر.

- يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين «شتاء 2019/2020 وشتاء 2020/2021».

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة الساعة 3:30 عصرًا يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- مشاركة صفحة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي قبل التسجيل.

- سيكون الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد السداد بالمديرية.

- قيمة الاشتراك 1000 جنيه للفرد الواحد، تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية، وليس بأسبقية التسجيل على الموقع، على أن تكون الإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر وبالفنادق العائمة «بايونير» بأسوان.

- يتم التوريد بالمديريات من الأحد إلى الخميس مع استبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- اللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار «رقم العربة ورقم المقعد» طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسؤولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- يراعى ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- عدم التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال.

- عند ثبوت أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فورًا على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

طريقة الاشتراك في رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

- قبل التسجيل يجب التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ، حيث لا يمكن تعديلها بعد ذلك.

- إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالرقم القومي والاسم الرباعي، والمحافظة والنوع والفوج والحالة الاجتماعية.

- تحديد بيانات التواصل الخاصة برقم الهاتف وعنوان السكن.

- تحديد المؤهل الدراسي والجامعة الخاصة بالمتقدم، والوظيفة وجهة العمل إذا كان المتقدم يعمل، ثم الضغط على تأكيد الطلب وبعدها الضغط على «حفظ»، على أن يسدد الراغب في الاشتراك قيمة الاشتراك بمديرية الشباب التابع لها محل الإقامة المدون بالبطاقة الشخصية، إذ يتم تأكيد الاشتراك بأسبقية الدفع.