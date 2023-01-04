طريقة التسجيل في رحلات «قطار الشباب» إلى الأقصر وأسوان بـ 1500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب التسجيل بالفوج الثامن من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان خلال الفترة من 13 يناير حتى 20 من نفس الشهر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الفوج الثامن من رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رحلات الأقصر وأسوان

ويتم التسجيل للذهاب إلى رحلات الأقصر وأسوان، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة من خلال الضغط هنا.

وتم إضافة خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

شروط الاشتراك في الرحلة

- السن من 18حتى 40 سنة.

- لا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

قواعد الرحلة

التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر، رمسيس بالقاهرة 3 ونصف عصرا يوم الجمعة الموافق 13 يناير، قيام القطار فى تمام الساعة 5 مساء من محطة سكك حديد مصر.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة والسداد مباشرة من خلال بطاقه فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- قيمة الإشتراك ألف وخمسمائة جنيهاً.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع.

- التزام المشارك بتنفيذ برنامج الرحلة المنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- عدم التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر وأسوان.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته.