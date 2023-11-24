«مومياوات ورفات بشرية».. أين ذهبت القطع الأثرية المستردة أمس؟

نجحت مصر اليوم في استرداد عدد من القطع الأثرية التي كانت موجودة بمتحفين في نيوزيلاندا، وقالت وزارة السياحة والآثار، إن أغلب القطع المستردة هي أجزاء من مومياوات ورفات بشرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة، فضلًا عن مومياء لصقر محنط وبقايا نسيج وكارتوناج، مشيرة إلى أنه جرى إيداعها بمعامل المتحف المصري بالتحرير لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة.

حث المتاحف العالمية على رد القطع الأثرية المصرية

ووفقا لوزارة السياحة والآثار، فإن القطع الأثرية المستردة تعود للحضارة المصرية القديمة، لافتة إلى أن استرداد هذه القطع يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالوزارة في حث المتاحف العالمية على رد القطع الأثرية المصرية وخصوصا الرفات البشرية استنادا إلى أخلاقيات المتاحف العالمية.

30 ألف قطعة أثرية تم استردادها منذ عام 2002

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أن مصر تبذل أقصى الجهود لصون وحماية ممتلكاتها الثقافية من خلال التعاون الدولي بين مصر والعديد من الدول الأخرى، في استرداد القطع الأثرية التي خرجت بطرق غير مشروعة، موضحة أن الوزارة استطاعت منذ عام 2002 وحتى الآن استرداد ما يزيد على 30 ألف قطعة أثرية مصرية كانت موجودة بالخارج.