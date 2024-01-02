الكشف على 1147 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية في البحيرة

نفذت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية المجد بالتحرير، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

قافلة طبية في البحيرة

وشهدت القافلة الكشف خلالها على 1147 مواطنا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 279 - عيادة الأطفال 249 - الجراحة 155 - النساء 89 - تنظيم الأسرة 18 - العظام 193 - القلب 101».

وتوافر خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب.

وتضمنت القافلة أيضا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصُرف الدواء مجانا.