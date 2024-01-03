ماذا تفعل حال تناول «قرص الغلة» بالخطأ؟.. جرعة زيت قد تنقذ حياتك

«قرص الغلة» من أكثر المواد السامة التي قد تؤدي إلى الوفاة إذا تمّ تناولها عن طريق الخطأ، ولكن هناك طريقة بسيطة قد تساعد في إنقاذ حياة الشخص الذي تناولها وهي تناول جرعة من الزيت، ولكن أيضًا يجب التوجه إلى المستشفى فورًا بعد تناول الزيت لتلقي العلاج المناسب.

لا تتناول شيئا عن طريق الفم

تقول الدكتورة ياسمين الغزولي، مدير إدارة السموم بمديرية الصحة بالإسماعيلية، إنَّه إذا تناول شخص «قرص الغلة»، فيجب عدم تناوله لأي شيء عن طريق الفم، وسرعة منحه من 2 إلى 5 زجاجات زيت بارافين أو زيت جوز هند، وفي حالة عدم توفرهما، يمكن استبدالهما بنصف زجاجة زيت طعام أو زيت زيتون.

وتابعت مدير إدارة السموم في حديثها مع «الوطن»: «يرجع ذلك إلى أن الزيت يعمل على احتواء قرص الغلة ومنع تصاعد غاز الفوسفين الذي يؤثر على عضلة القلب»، مبينة أنَّه بعد وصول المريض إلى المستشفى، يجب إعطاؤه جرعة من بيكربونات الصوديوم كجرعة مبدأية قبل ظهور نتيجة التحليل.

خطوات يجب اتخاذها حال تناول قرص الغلة بالخطأ

ولفتت إلى أنَّ هناك بعض الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لمساعدة المريض، وهي:

- نقل المريض إلى العناية المركزة مع إجراء غازات الدم بشكل مستمر لمتابعة بيكارب الدم لحين الوصول إلى 20.

- منح المريض الأدوية اللازمة لدعم وظائف القلب والتنفس.

- المتابعة مع الطبيب المعالج لمعرفة الخطوات التالية اللازمة للعلاج.الخاتمة: