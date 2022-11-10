دراسة في «طب بنها» بالتعاون مع جامعة تكساس توصي بحظر حبة الغلة السامة

ترأست الدكتورة نيرمين عدلي محمود وكيل كلية طب بنها، لجنة مناقشة رسالة دكتوراه فى الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية، التى جاءت تحت عنوان «نتائج التشريح للجثث المسممة بفوسفيد الألومنيوم مع قياس تركيز غاز الفوسفين بعد الوفاة فى كل من الأنسجة ويرقات الذبابة الذهبية العرماء المصاحبة لها».

تأتي المناقشة، يإشراف مشترك بين طب بنها وجامعة تكساس الأمريكية ممثله في الدكتور أشراف موزيانى، أستاذ ومدير تنفيذي للعلوم الطبية الشرعية، بقسم إقامة العدل بجامعة تكساس الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

لجنة مناقشة دكتوراه السموم بطب بنها

كما ضمت لجنة المناقشة الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية طب قناة السويس والدكتورة شيرين الخولى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية بطب بنها والدكتور ابراهيم زمزم أستاذ الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية بطب بنها.

وجاء عنوان الرسالة المقدمة من الطبيبة ياسمينا بدرالدين عبدالمجيد، «نتائج التشريح للجثث المسممة بفوسفيد الألومنيوم مع قياس تركيز غاز الفوسفين بعد الوفاة فى كل من الأنسجة ويرقات الذبابة الذهبية العرماء المصاحبة لها»، إذ ضمت لجنة الإشراف كلا من الدكتور ابراهيم زمزم أستاذ الطب الشرعى والسموم، والدكتورة نيرمين عدلي أستاذ الطب الشرعى والسموم ووكيل كلية طب بنها والدكتور سحر أبو الوف أستاذ مساعد الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية وكذلك الدكتور أشراف موزيانى أستاذ ومدير تنفيذي للعلوم الطبية الشرعية بقسم اقامة العدل بجامعة تكساس الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

انتشار حالات الوفاة بحبة الغلة السامة في مصر

وبدأت جلسة المناقشة باستعراض مقدمة وجيزة عن مضمون الرسالة المقدمة من الباحثة، والتى تضمنت مدى انتشار حالات وفيات قرص الغلة (فوسفيد الألومنيوم) فى مصر هذه الأيام ومدى حاجتنا الى دراسات حقيقية لايجاد طريقة عمل هذه المادة وايجاد حلول لمعالجة تأثيرها المميت عل الانسان. كما تضمنت الرسالة دراسة تأثير هذه المادة على الحشرات المصاحبة للجثث المتوفاة بفوسفيد الألومنيوم لأهميتها فى تحديد سبب ووقت الوفاة.

وأوصت الرسالة بضرورة حظر بيع حبة الغلة للجمهور العادي بسبب تأثيرها المميت، ثم تقدمت الباحثة بالشكر للمشرفين على الرسالة والمناقشين لها.