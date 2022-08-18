طالبة تنهي حياتها بـ«حبة الغلة» في سوهاج.. لا شبهة جنائية

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إصابة طالبة بحالة إعياء إثر تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها.

حالة نفسية سيئة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «آية م ا ب»، 14 سنة، طالبة، وتقيم دائرة المركز مصابة بحالة إعياء إثر تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأفاد والدها المدعو «محمود ا ب ا»، 57 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد ابنته بالمنزل تناولت قرص حفظ الغلال، بقصد إنهاء حياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة، ما أسفر عن إصابتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتؤكد «الوطن» حرصها الشديد على قدسية الحياة، وتحذر من خطر حوادث الانتحار وأثرها على المجتمع، وتشير إلى أن وزارة الصحة والسكان أطلقت منصة وطنية إلكترونية لخدمات الصحة النفسية بالمجان.

السيطرة على حريق بـ«حوش»

وفي سياق آخر، تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز دار السلام بنشوب حريق بحوش دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «عوض ع ا ا»، يقيم بذات الناحية، وامتداد النيران لحوش مجاور ملك شقيقه المدعو «عبد الناصر ع ا ا»، يقيم بذات الناحية، وتم الدفع بعدد سيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وأفاد شقيقهما المدعو «علي. ع. ا. ا»، 21 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، بأن شقيقيه مالكي الأحواش متواجدين بالعمل بالقاهرة، وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من حوش الأول، مشيرا إلى احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق