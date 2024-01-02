«تعليم كفر الشيخ» تنظم تدريبا للمحقق الخارجي طبقا لمتطلبات سوق العمل

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، التدريبات الخاصة بالمحقق الخارجي على الوحدات الدراسية للبرامج المطورة، اليوم الثلاثاء، والتي أقيم بقاعة التدريب، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، بالمحافظة، رافقة خلالها محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، بالإقليم.

تدريبات طبقا لمخرجات سوق العمل

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ، عبر بيان، على أهمية التدريبات الخاصة بالمحقق الخارجي على الوحدات الدراسية للبرامج المطورة، وفقا لمنهجية الجدرات المهنية المطلوبة وإحداثياتها طبقا لمتطلبات سوق العمل، والتي يتم تنفيذ لقاء تنشيطي للمحققين على مدار يومين على التوالي، لكسب خبرات علمية وعملية جديدة.

توجيه بالشكر الواجب

بينما وجه وكيل تعليم كفر الشيخ، لعدد من المشاركين في تلك التدريبات الشكر وهم، طارق الزعفراني، وأحمد عبدالعاطي وحسني الشاملي، وذلك تحت إشراف مسؤولي التدريب بالتعليم الفني مؤمن يحيى، ومحمد السقا.

يذكر أن عدد الإدارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ، تبلغ 13 إدارة تعليمية، والتي تقدم الخدمات التعليمية لنحو 460 ألف طالب وطالبة على نطاق مدارس قرى ومدن المحافظة.