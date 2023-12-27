وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الفائزين في مسابقة «فرسان القراءة»

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في مكتبه اليوم، الفائزين في مسابقة «فرسان القراءة»، وهم الطالب إبراهيم أحمد إبراهيم، من مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية الحاصل علي المركز الثامن علي مستوى الجمهورية في المسابقة، والطالبة لمى أسامة أحمد، من مدرسة الحسيني للتعليم الأساسي، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في المسابقة.

جاء ذلك بحضور أولياء الأمور ومشرفي الطلاب من المُعلمين، حيث تبادل وكيل الوزارة الحديث مع الطلاب حول أهمية القراءة، ومدى تأثيرها على شخصيتهما، وأهم الكتب التي أثرت بهما، وفي الأخير قدم شهادات الشكر والتقدير للطلاب الفائزين، متمنياً لهما ديمومية التفوق والتميز.

مسابقة «فرسان القراءة»

يشار إلى أنّ مسابقة «فرسان القراءة»، شارك فيها طلاب كفر الشيخ في المراحل الـ3 الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي مسابقة من المسابقات الهامة التي لها دور كبير في تشجيع الطلاب على القراءة والتثقيف والإبداع، كما تهدف إلي تعزيز الحس الوطني، والشعور بالانتماء، ونشر التسامح والاعتدال وقبول الآخر، إضافة لتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في كل المجالات.