«تعليم كفر الشيخ» تجري مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مسؤول التوكاتسو

أجرى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مسؤول التوكاتسو للمدراس المصرية اليابانية والقائمة بكفر الشيخ لإدارتي بيلا والحامول.

إجراء مقابلات مع المتقدمين

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفي مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأيمن شعبان، مسئول المدارس المصرية اليابانية بالمديرية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.

المدارس المصرية اليابانية

جدير بالذكر أنّ المدارس المصرية اليابانية، هي مدارس تُطبق المنهج المصري الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلي مجموعة الأنشطة الكاملة للتوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية وموجهة لاحتياجات الطبقة المتوسطة.

ويبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة للعام الدراسي 2023 - 2024 بـ26 محافظة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد الطلاب 13 ألفا و600 طالب وطالبة، على أنّ يتم القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية فقط.