حياة كريمة: أجمل احتفال أن نرى مصر بثوب التنمية الحقيقي في كل القرى

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة»، إنه يمر على إطلاق المبادرة الرئاسية 5 سنوات، و«أجمل احتفال للمصريين هو أن نرى مصر بثوب جديد.. وهو ثوب التنمية الحقيقي الذي يشمل كل نجوع وقرى مصر».

حلم شباب المصريين

وأضافت «فخري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كانت حلم لمجموعة من الشباب المصريين، وكانوا في عمر الجامعة أو أكبر قليلاً، وحلمهم الكبير كان للشباب في مثل أعمارهم أن يكون لديهم نفس الفرص المتكافئة في العيش بحياة كريمة.

تمكين الشباب والاستماع لاقتراحاته

وتابعت المدير التنفيذي لـ«حياة كريمة»: «مجموعة الشباب عملوا مشروع وعرضوه للطرح، والقيادة السياسية الواعية تفتح أبوابها وآذانها لأحلام الشباب، وهي نفسها القيادة التي تمتلك رؤية واضحة لـ تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم ليكون لدى مصر كوادر قادرة على رسم الطريق للمستقبل وتحقيق آماله».

واستطردت: «القيادة السياسية استمعت للشباب وعملت على تمكينه ووضعت استراتيجيات بمشاركة الأجهزة المعنية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتم بحث كيفية التنفيذ ووضع مراحل للتنفيذ واختيار القرى التي سيتم تطويرها في كل مرحلة، ليتم الاتفاق على اختيار القرى وفقا لنسب الفقر فيها وفقا لفكر مؤسسي ومجهود ضخم».