عضو بـ«النواب»: مبادرة «حياة كريمة» حققت طفرة كبرى في القرى والنجوع

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كان لها بالغ الأثر الطيب في توفير الحياة بمفاهيمها الشاملة في القطاعات والمجالات، موضحا أن هذه المبادرة استطاعت أن تحقق أقصى أحلام المصريين، إذ اهتمت المبادرة بتوفير المسكن الآمن للأسر الأكثر احتياجا، والخدمات الصحية للمصريين.

إشادة بإنجازات المبادرة في «حياة كريمة»

وأشار في بيان صحفي إلى أن هذه المبادرة وجدت استحسانا لدى المواطن المصري، لما حققته من إنجازات طيبة للمصريين، إذ أوجدت الحياة الكريمة بشتى صورها للمصريين.

وأكد أن مجالات عمل المبادرة لم تتوقف على قطاع بعينه، إذ توسعت مجالاتها فيما يحقق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتمكينهم من مواجهة مصاعب الحياة، موضحا أن مبادرة حياة كريمة، من أهم المبادرات الإنسانية التي استفاد بها ملايين المصريين، خاصة في الريف المصري والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المصرية.

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أكثر حرصا على التطوير والتغيير الذي شمل كل القرى بمختلف المحافظات، إذ دبت الروح من جديد في الريف المصري الذي يشهد منذ 5 سنوات هي عمر مبادرة حياة كريمة، طفرة كبرى جعلت الريف، جاذبا لأبنائه الذين تركوه بحثا عن الحياة الكريمة».

وتابع: «المبادرة حققت نجاحا فائقا في جني ثمارها من التخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المناطق، كما حققت المبادرة التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، كما قضت على الفقر متعدد الأبعاد كما عملت المبادرة على الإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة».