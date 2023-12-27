«المستقلين الجدد» عن مبادرة «حياة كريمة»: تحقق التنمية المستدامة في القرى

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مبادرة «حياة كريمة» أكدت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطن البسيط وأنه يوليه اهتماما كبيرًا، من أجل رفع جودة حياة المواطن المصري في ربوع مصر.

رفع كفاءة القرى في جميع مناحي الحياة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في رفع كفاءة المئات من القرى في جميع مناحي الحياة، وأكدت أن مصر قادرة على تنفيذ المشروعات في برنامج زمني محدد.

إنشاء بنية تحتية جيدة للقرى الفقيرة

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أن حياة كريمة تعد أحد أهم الإجراءت والبرامج الكثيرة للحماية الاجتماعية للمواطن البسيط محدود الدخل، وأحد أهم خطوات إنشاء بنية تحتية جيدة للقرى الفقيرة، وتساعد على النهوض بكل الخدمات الأساسية من سكن وصحة وتعليم، فضلا عن مساعدتها على التنمية المستدامة لتلك القرى.