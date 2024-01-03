أدعية فك الكرب والحزن.. احرص على ترديدها للشعور بالراحة

تناولت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأدعية التي تفيد المؤمن في حالات الحزن والكرب، باعتبار الدعاء ضمن الأسلحة القوية التي تساعد الإنسان على التخلص من همومه وأحزانه، وتساعده على الشعور بالطمأنينة والراحة.

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن هذا الدعاء التالي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين»، وهو يعتبر من أعظم الأدعية التي تتضمن مناجاة العبد لله بأسمائه وصفاته، ليستمد منه السند والعون.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردده هذا الدعاء: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم»، وهي من الأدعية التي تزيل الهم والكرب.

دعاء سيدنا يونس

كما أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية إلى مجموعة أخرى من أدعية فك الهم والكرب، كالتالي:

- دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين.

- اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة من عندك تغني بها عن رحمة من سواك.

أدعية فك الكرب والحزن

- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

- لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد.