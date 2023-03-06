الفنانة نبيلة عبيد: تعلمت مناجاة الله بسبب فيلم «رابعة العدوية»

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم «مفيش تفاهم»، إخراج عاكف سالم، إذ شاركت بدور صغير، حتى جاءتها الفرصة من خلال فيلم «رابعة العدوية».

ندوة تكريم نبيلة عبيد في مهرجان أسوان

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن مجمل مشوارها السينمائي، ودعمها لقضايا المرأة في أفلامها، وقام بإدارتها محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان.

وقالت نبيلة عبيد، إن المخرجين وفريق عمل فيلم «رابعة العدوية» حرصوا على تعليمها اللغة العربية، موضحة أنها تعلمت مناجاة الله بسبب هذا الفيلم.

تعرف علي الفيلم بسبب شهرة نبيلة عبيد

وأوضحت أن أم كلثوم «كوكب الشرق» حرصت على أن تسأل من سيقوم بدور رابعة العدوية، خصوصا وأنها قدمت عددا من الأغنيات مثل «الرضا والنور»، غنتها من خلال شخصية رابعة العدوية.

وأشارت إلى أنها بسبب هذا الفيلم جرى تكريمها الآن في مهرجان أسوان تقديرا لمشوارها ومجهودها السينمائي.