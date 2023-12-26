دار الإفتاء تطور المؤشر العالمي للفتوى وتوفر خدماتها بـ13 لغة

أعلنت إدارة تكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية عن حصاد جهودها لعام 2023، والتي ركزت على استخدام التقنيات الحديثة لتقديم خدمات دار الإفتاء للجمهور بمختلف اللغات.

ومن أهم إنجازات الإدارة خلال العام الجاري، إنشاء بوابة رقمية متعددة اللغات تتيح الوصول إلى خدمات دار الإفتاء بـ13 لغة، بالإضافة إلى تطوير المؤشر العالمي للفتوى، وهو نظام رصدي للفتاوي الصادرة عن جميع المؤسسات الإفتائية.

كما نجحت الإدارة في تطوير نظام شئون العاملين، ونظام الأرشيف الإلكتروني الموحد، ومكتبة وموسوعة الإفتاء الإلكترونية، وتطبيق الهاتف باللغات المختلفة.

وحققت الإدارة أيضًا التكامل مع بوابة مصر الرقمية، وتوفير خدمات الفتوى الإلكترونية والفتاوى الهاتفية، والحجز المسبق للفتوى الشفوية.

وأكّد الدكتور رضا زايد، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، أنَّ هذه الإنجازات تعكس حرص دار الإفتاء على استخدام التقنيات الحديثة لتقديم خدماتها للجمهور بكل يسر وسهولة، وتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام العادل للموارد.

وأضاف «زايد»، أنَّ الإدارة تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وتحسينها، بما يلبي احتياجات الجمهور ويحقق أهداف دار الإفتاء.

دار الإفتاء المصرية تخطط للتحول الرقمي الذكي

تخطط دار الإفتاء المصرية للتحول إلى رقمي ذكي في المستقبل، وذلك من خلال استخدام تقنيات المحاكاة والنمذجة المتقدمة، كما تركز على التطور والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء المهام الدينية والشرعية.

ويأتي هذا التحول في إطار جهود دار الإفتاء المصرية المستمرة لتطوير خدماتها ورفع كفاءتها، حيث تمكنت المؤسسة من ميكنة النظم الداخلية للعمل الإداري والشرعي، وتطوير نظم تقارير ومؤشرات الأداء التي تعزز من الاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المتاحة.

وخلال جائحة كورونا، ثبتت دار الإفتاء المصرية ريادتها في مجال التحول الرقمي، حيث كانت من الجهات التي استمرت في العمل بكامل طاقتها خلال تلك الفترة الصعبة. وفي ظل الظروف الاستثنائية، أظهر فريق العمل التزامًا عاليًا، حيث عمل عن بُعد بشكل كامل على مدار 24 ساعة.

وتعد دار الإفتاء المصرية محطة دولية عالمية للخبرة الشرعية والتقنية، وتتمتع بكفاءة عالية تمكنها من توفير حزم من التطبيقات والأنظمة، سواء إدارية أو شرعية، واستشارات تقنية، وذلك تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.