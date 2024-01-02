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منى الشاذلي تكشف عن موقف تعرض له شقيقها بسبب المياه.. ماذا فعل والدها؟ (فيديو)

كتب:

سمر عبد الرحمن
11:53 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
منى الشاذلي

منى الشاذلي

بملامح هادئة وطلة رقيقة، حلت الإعلامية منى الشاذلي ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، تحدثت عن أسرارٍ من حياتها لأول مرة تكشفها، كما تحدثت عن صفات والدها الراحل وكيف تطوع في المقاومة الشعبية عام 1956، دون أن يكون مطلوبا للتجنيد.

منى الشاذلي تحكي عن والدها

«بابا تطوع في حرب 56 ومكنش ليه جيش، ومش مطلوب للتجنيد، وراح مدن القناة، تطوعا منه في المقاومة الشعبية، حس بالمسؤولية، أبويا شيء جميل»، هكذا وصفت منى الشاذلي والدها معددة صفاته وأنها تعلمت منه الكثير بدءا من الأخلاق والمسؤولية.

منى الشاذلي أكدت أن والدها كان لا يحب التفاخر بأي شيء في الحياة، وكان يؤمن بأنه لا شيء يدعو للتفاخر سوى أن يؤثر الشخص إيجابيا في حياة المحيطين به: «عمره ما تفاخر بحاجات كتير حلوة، أنا اتعلمت منه الأخلاق، بتأثر لما بفتكر أبويا لأنه قمة الثقافة والأخلاق والمعرفة والبساطة ودي أهم حاجة اتعلمتها لا شيء في الدنيا يستدعي التفاخر، لا شكل ولا عربية ولا هدوم ولا شهادة، التفاخر بقد إيه أنت سبت أثر إيجابي فيمن حولك فبلاش تتعامل بطمع».

موقف طريف من والد منى الشاذلي تجاه المياه

موقف طريف حدث بين والد منى الشاذلي وشقيقها: «كنا ساكنين في بيت وعداد المياه اللي كان فيه بايظ، ويا ويله اللي كان يسيب الحنفية فيها مياه نازلة، ومرة أخويا تجرأ وقاله يا بابا مفيش عداد فالحنفية بتجيب مياه، فكان الرد عليه عنيف، أبويا قاله دي مسؤولية مش بقولك كدة علشان الفلوس، بقولك علشان تتعلم يعني إيه مسؤولية، فأنا كنت الصغيرة وبتعلم من المواقف دي».

 

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