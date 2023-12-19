نيفين علوبة ونسمة محجوب وأبطال «البؤساء» في ضيافة «معكم منى الشاذلي»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس المقبل في برنامجها «معكم» على قناة ON، السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة والفنانة نسمة محجوب وأبطال المسرحية الغنائية البؤساء.

نسمة محجوب ضيوف الإعلامية منى الشاذلي

يكشف فريق العمل كواليس التحضير للعمل المسرحي الشهير، وتفاصيل الاختبارات التي عقدتها لهم علوبة قبل الالتحاق بالعمل، إذ تقول «علوبة» خلال اللقاء إنَّ الفكرة بدأت في 2013، إذ تمّ تنفيذ العرض في الجامعة الأمريكية كمشروع تخرج من فكرته وبطولة نسمة محجوب وهاني مصطفى ووقتها لم يكن العمل تمّ تنفيذه بشكل كامل ولكن في 2023 تم عمل النص كاملًا وترجمته باللغة العامية لكى يكون قريبًا من الناس.

الحلقة مع مني الشاذلي

خلال الحلقة التي تشهد حضور أكثر من 45 من المشاركين في العمل، يسردون كيفية انضمامهم للمسرحية على الرغم من أن عدد منهم لم يكن يمثل أبدًا وأغلبهم لا يجيد الغناء.

حول تحول المسرحية من الفصحى إلى العامية، تشرح «علوبة» أن الفصحى تصنع حاجزًا أحيانًا مع الجمهور لذا فضلت العامية لكي يتجاوب الجمهور مع الأغاني أيضًا، إذ تؤكّد أن المسرحية لاقت إشادة كبيرة بعد عرضها من عدد كبير من النقاد والفنانين وهذا ما كان يعوض عمل الفنانين المشاركين في هذا العمل دون أجر.

من جهتها، تعبر الفنانة نسمة محجوب عن حبها الكبير لمشاركتها في هذا العمل صحبة علوبة، وتقول إن المسرحية بدأت كمشروع تخرج لها في الجامعة قبل 10 سنوات، ومع الاحتفال بمرور 10 سنوات على هذا العرض فكروا في استكماله ليقدم كاملًا بشكل أكثر احترافية.