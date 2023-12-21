هناء الشوربجي وابنة شقيقها هدى هاني ضيفتا «معكم منى الشاذلي» غدا

تحل الفنانة القديرة هناء الشوربجي، ضيفة في حلقة الجمعة من برنامج «معكم منى الشاذلي» المُذاع على قناة ON، بعد تألقها بشكل لافت في مسلسل زينهم الذي حقق مشاهدات كبيرة بطولة أحمد داود، وسلمى أبوضيف، وكريم قاسم.

وتكشف هناء الشوربجي في البرنامج، كواليس التحاقها بالمجال الفني وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، وكيف دخلت إلى فرقة رضا الاستعراضية.

مواجهة الجمهور على المسرح

وقالت هناء الشوربجي، في الحلقة المقرر عرضها غدا، إنّها كانت وما زالت حتى الآن خجولة جدًا، ورغم أنّها ممثلة مسرح إلا أنّها كلما وقفت أمام جمهور تشعر وكأنّها لأول مرة تقف أمامهم.

وتذكرت هناء الشوربجي، حكايات من مسلسلات ومسرحيات حققت جماهيرية كبيرة مع محمد صبحي، وتروي تفاصيل تعاملها مع شخصية «عم أيوب» في مسرحية الجوكر.

جهاد ابنة ونيس

وفي جزء من الحلقة، تنضم إليها ابنة شقيقها الفنانة هدى هاني التي شاركتها مسلسل «عائلة ونيس»، وجسّدت دور ابنة محمد صبحي الكبرى «جهاد».

وتكشف الفنانة الشابة عن وفاة والديها وهي صغيرة، ما جعلها تعيش مع عمتها الفنانة هناء الشوربجي لتصبح والدتها التي ربتها.

وفى جزء آخر من الحلقة في برنامج معكم منى الشاذلي وذلك على شاشة قناة on، يتحدث الشاعر أحمد حداد عن تفاصيل ديوانه الشعري الذي صدر مؤخرًا بعنوان «استراتيجية القهوة».