خلل بكهرباء القلب ونقص في الوعي.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

كشف الطبيب المُعالج للموسيقار الكبير حلمي بكر، حقيقة وضعه الطبي الحالي، بعد مرور ما يقرب من الشهرين على تدهور حالته الصحية، حينما شعر بألم شديد في الصدر وعدم قدرته على الوقوف.

تفاصيل الحالة الصحية لحلمي بكر

وقال محمد سلامة استشاري القلب والحالات الحرجة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تلقى اتصال هاتفي من زوجة حلمي بكر، وطلبت منه زيارة منزلية نظرًا لما يمر به الموسيقار من اجهاد شديد، وفور توقيع الكشف عليه اكتشفنا أنه يعاني من خلل في كهرباء القلب، أو ما يسمى تحديدًا بـ«ارتجاف أذيني»، سبب له ارتشاح مائي على الرئتين، ما أدى لصعوبة شديدة في التنفس، حيث كان الأكسجين في الدم في أكثر معدلاته انخفاضًا، وكان يتأرجح ما بين الـ 80 والـ 90.

بالإضافة إلى أن الموسيقار الكبير، كان يعاني من انخفاض شديد في درجة الوعي والإدراك، بسبب التوعك الصحي الشديد الذي كان يعاني منه، بجانب مُعاناته من الضغط والسكر، ويعاني من بعض قُرح الفراش من الدرجة الثالثة، واحدة في كعب القدم، واثنتين في الظهر.

وأضاف سلامة، أنه كتب بعض الأدوية له على الفور، وأوصى بضرورة تقديم الرعاية الصحية الشديدة له، حيث أوصى بدخوله المستشفى، لكن حلمي بكر رفض، وقررت زوجته سماح القرشي، الاهتمام به وبمواعيد الأدوية وتقديم الرعاية الصحية له.

تحسن حالة حلمي بكر الصحية

وأوضح طبيب القلب، أنه يوم 2 يناير، قام بزيارته مرة أخرى، بعد مرور قرابة الشهر على الزيارة الأولى، ووجد نتائج مُبشرة جدًا، أولهم أن الأكسجين عاد مرة أخرى إلى وضعه ودرجاته الطبيعية في الدم، بجانب تراجع تقرحات الفراش بنسبة 90%، وانضبطت كهرباء القلب، والرئة أصبحت سليمة بشكل كبير.

وأضاف أن أهم مظهر من مظاهر تحسن «بكر»، أن درجات الوعي والإدراك عادت لطبيعتها، حيث يُمكن اليوم التحدث معه بشكل طبيعي، وعاد حلمي بكر الذي يعرفه الجميع، لكنه يحتاج إلى طبيب نفسي، لأنه بإرادته يفضل الصمت عن الكلام ويرفض الذهاب إلى المستشفى، وهو ما أخبرت به زوجته، حيث يعاني من درجة من درجات الاكتئاب.

واختتم الطبيب حديثه، أن بكر لازال يعاني من بعض أمراض الشيخوخة، مثل وهن العضلات، لكنه يستطيع تحريك جميع أطرافه وجهازه العصبي سليم بشكل كبير، كل ما في الأمر أنه تجاوز مرحلة المرض، وهو حاليًا في مرحلة التأهيل، وتلقي العلاج الطبيعي، وطبيًا نستطيع القول بأن حالته تحولت من حالة حرجة إلى مستقرة، وهنا يجب أن نُعطي زوجته سماح القرشي حقها في الشكر، لأن لولاها لم يكن ليتحسن هذا التحسن الكبير، خاصة وأنها كانت معه بمفردها.