ظاهرة جوية تضرب المحافظات اليوم وتستمر 5 ساعات.. احذر الطرق الزراعية

تضرب ظاهرة جوية بعد قليل عددا من المحافظات المصرية، تتمثل في الشبورة المائية والتي تصل إلى حد الضباب خلال مدة ظهورها التي تستمر لمدة 5 ساعات من الرابعة فجرا حتى التاسعة صباحا، وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

تلك الظاهرة الجوية تؤثر على حركة القيادة والانتقال من محافظة إلى أخرى لذا يجب معرفة موعدها وأماكنها ومدى تأثيرها بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

موعد الشبورة المائية على محافظات مصر

تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتستمر لمدة 5 ساعات، أي تنتهي في حدود التاسعة صباحا، وذلك خلال خامس أيام نوة رأس السنة الحالية، ومعها تبدأ حركة السير بشكل آمن.

9 محافظات تتأثر بظاهرة الشبورة المائية

تؤثر الشبورة المائية على حركة الانتقال من وإلى 9 محافظات، حيث تصل لحد الضباب، ومعها تنخفض مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق بالتحديد من الساحل الشمالي إلى القاهرة الكبرى، وصولا إلى شمال الصعيد.

المناطق المتأثرة بالشبورة المائية

- القاهرة الكبرى.

- وسط سيناء.

- بني سويف.

- المنيا.

- الفيوم.

- بورسعيد.

- السويس.

- الإسماعيلية.

- الإسكندرية.

- البحيرة.

نصائح التعامل مع الشبورة المائية

وبرزت نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية خلال الساعات الأربع المقبلة تمثلت في التالي:

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات.