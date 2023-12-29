تحذير عاجل من ظاهرة جوية تضرب المحافظات 4 ساعات.. تعرف على تأثيرها

أعلنت غرف العمليات في مختلف المحافظات وخاصة بالوجه البحري والسواحل الشمالية وقوع ظاهرة جوية تحجب الرؤية بداية من الساعة 4 فجرا وتستمر لمدة 4 ساعات.

ونوّهت غرف العمليات بالمحافظات على المسافرين من التعامل بحذر مع الظاهرة على الطرق بالأخص الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ظاهرة جوية على المحافظات فجر السبت

وأشارت غرف العمليات إلى أن الظاهرة عبارة عن شبورة مائية تبدأ في الظهور على الطرق الزراعية بداية من الساعة 4 فجرا وتصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الآتية:

- من وإلى مناطق القاهرة الكبرى.

- من وإلى مناطق الوجه البحري.

- من وإلى مناطق السواحل الشمالية.

- من وإلى مدن القناة ووسط سيناء.

- من وإلى شمال الصعيد

نصائح للمسافرين في وقت الظاهرة

ويجب على المسافرين توخي الحذر في الساعات من الصباح الباكر مع ضرورة، إذ يجب إتباع الخطوات الآتية:

- توخي الحذر والسرعة عند استخدام الطرق الزراعية

- ترك مسافات آمنة بين السيارات لتوخي الحذر

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- التأكد من فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات لتنبيه الآخرين بوجود السيارة على الطريق نظرا لانعدام الرؤية بشكل كامل بسبب الشبورة.