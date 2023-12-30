ظاهرة جوية تضرب المحافظات آخر أيام 2023 حتى العام الجديد.. تحذيرات من «الأرصاد»

تشهد مصر ظاهرة جوية في آخر أيام عام 2023 تمتد حتى مطلع عام 2024، وفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أعلنت عن وجود شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤثر على الرؤية، ناصحة السائقين بتوخي الحذر في أثناء القيادة.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات آخر 2023

أوضحت الأرصاد الجوية، على أن ظاهرة الشبورة المائية على الطرق العامة، قد تصل إلي حد الضباب، غدًا الأحد، من الساعة الرابعة فجرًا حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة مائية في أول أيام 2024

وأشارت «الأرصاد»، إلى أن الشبورة المائية مستمرة على الطرق العامة والرئيسية، مع بداية عام 2024 حتى يوم الجمعة الموافق 5 يناير، وتصل إلى الضباب أيضًا في بعض المناطق.

وأوضحت، أن حالة الطقس في ليلة عيد الميلاد تشهد برودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار، غدًا الأحد، خاصة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 20%.