حالة الطقس أول أسبوع في 2024.. أمطار وتحذير لـ4فئات من ظاهرة جوية

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس في المحافظات أول أسبوع من عام 2024 إذ تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع وسط تأثير عدة ظواهر جوية وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس أول أسبوع في 2024

وعن حالة الطقس أول أسبوع من عام 2024 تشهد المحافظات يوم الاثنين 1 يناير تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية مع فرص سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة 40%

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس بداية من يوم الثلاثاء 2 يناير حتى الخميس 4 يناير، تشهد المحافظات تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا، مع سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على 5 محافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار في المحافظات يوم الجمعة 5 يناير، إذ تستمر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وتمتد حتى محافظات الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، والعيون نظرا لوجود الأتربة العالقة، كما حذرت السائقين من ظاهرة الشبورة المائية التي تبدأ من الإثنين 1 يناير حتى الجمعة 5 يناير