آخرهم ضابط في سلاح المهندسين.. ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط برتبة رائد خلال العدوان على قطاع غزة، ليتجاوز عدد قتلى جيش الاحتلال 500 ضابط وجندي منذ 7 أكتوبر.

مقتل ضابط إسرائيلي خلال العدوان على غزة

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مقتل الرائد ميرون موشيه غيرش، البالغ من العمر 21 عامًا من مستوطنة بيتح تكفا، والذي شارك في العدوان على غزة ضمن وحدة ياهالوم النخبة في سلاح الهندسة بالجيش.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عدوانه على المدنيين في قطاع غزة لـ 509 قتلى، منهم 175 منذ بداية العملية البرية ضمن العدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع.

وفي سياق متصل انسحبت قوات الاحتلال من مخيم عين السلطان في أريحا بعد اعتقال فلسطينيين اثنين، وشنت قوات الاحتلال هجمات على عدد من المخيمات الفلسطينية، وأعلنت حظر التجوال في مخيم عين الشمس ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم لاسعاف المصابين.

كما حاصر جنود الاحتلال مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.