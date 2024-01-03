صحيفة عبرية تفجر مفاجئة عن أنفاق المقاومة في لبنان: أكثر تطورا من أنفاق غزة

مثلت أنفاق فصائل المقاومة تحدي ضخم لجيش الاحتلال حيث تمكن الفلسطنيون من مواجهة جيش الاحتلال وقتل العشرات من الجنود باستخدام هذه الأنفاق.

صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فجرت مفاجأة حول وجود أنفاق أخرى مماثلة ولكنها بالقرب من الحدود اللبنانية وداخل لبنان ويستخدمها عناصر جيش حزب الله.

أنفاق لبنان بدأت قبل أنفاق غزة وأكثر تطورًا منها

وبحسب الصحيفة فإن أنفاق لبنان بدأت قبل أنفاق غزة، مؤكدة أنها أكثر تطورًان مشيرة لوجود معلومات استخبارية عن شبكة أنفاق واسعة في جنوب لبنان، عميقة ومتعددة الجوانب.

ونشرت الصحيفة، بحث منشور لباحث بمركز ألما للأبحاث والتعليم، يُدعى تال بيري، مدير قسم الأبحاث في ألما، والذي خدم لعقود من الزمن في وحدات استخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تلك الشبكة السرية بمواد تعتمد على قدر كبير من المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر، حيث تمكن بيري من تعقب خريطة المضلعات على الإنترنت، والتي تغطي ما أسماه أرض الأنفاق في جنوب لبنان.

الطول التراكمي لشبكة أنفاق حزب الله في جنوب لبنان يصل إلى مئات الكيلومترات

وكتب في ورقة بحثية عام 2021 لشبكة أنفاق موجودة في 36 منطقة جغرافية وبلدة وقرية، مقدرًا أن الطول التراكمي لشبكة أنفاق حزب الله في جنوب لبنان يصل إلى مئات الكيلومترات.

ورصدت الدراسة البحثية مسار محتمل لنفق تابع لحزب الله في لبنان يبلغ طوله 45 كليو متر وموجود في جنوب لبنان.

وكشفت الصحيفة عن أنفاق تكتيكية، كشف عنها جيش الاحتلال ودمرها في عملية درع الشمال في يناير 2019 وهي مخصصة للأشخاص فقط للتنقل، وفي الظروف القصوى، ربما دراجة نارية.

أنفاق مخصصة لتفجيرها عند غزو الاحتلال

وكانت هذه الأنفاق التكتيكية تقع بالقرب من القرى، وتمكن العناصر المقاومة من القتال من تحت الأرض، وإطلاق النار من ممرات الأنفاق والعودة إلى الداخل، وإعادة التسلح من مخازن الأسلحة الموجودة بالداخل، والراحة، والظهور مرة أخرى.

وكشفت عن نوع آخر من الأنفاق هو الأنفاق المتفجرة حيث يتم حفرها لغرض وحيد هو وضع متفجرات بداخلها، ليتم تفجيرها عندما يقوم الجيش الإسرائيلي بمناورات على الأرض داخل لبنان.