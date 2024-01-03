رعب في المستوطنات بسبب أنفاق الفصائل.. إسرائيليون: نسمع حفرهم ليلا تحت منازلنا

حالة رعب يعيشها المستوطنون هذه الأيام مع سماعهم لما زعموا أنها محاولات لحفر أنفاق جديدة للمقاومة أسفل بيوتهم التي أنشأوها على الأراضي المحتلة.

سكان بعض المستوطنات أبلغوا السلطات عن سماعهم أصوات اهتزازات وحفر

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية فان سكان بعض المستوطنات أبلغوا السلطات عن سماعهم أصوات اهتزازات وحفر أسفل منازلهم ليلًا.

واشتكى سكان مستوطنة كوخاف يائير تسور ييغال، التي تقع بالقرب من الخط الأخضر، على بعد حوالي 800 متر فقط من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية ويقطنها حوالي 9000 مستوطن، لسلطات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة أنهم يشعرون بأصوات الاهتزاز والحفر أسفل منازلهم ليلاً.

ويعيش المستوطنون حالة رعب لخوفهم أن يكون ما يسمعوه هو حفر أنفاق للمقاومة وأنها ستُستخدم في الهجوم عليهم.

شعرت وكأن زلزالاً وقع بعيداً وكأن السرير الذي كنت مستلقياً عليه يتحرك

ونقلت الصحيفة عن مستوطن يُدعى باروخ بن نيريا، في شكواه للسلطات «شعرت وكأن زلزالاً وقع بعيداً، وكأن السرير الذي كنت مستلقياً عليه يتحرك ويبحر.. أنا لا اختلق الأمر.. لقد كنت أشعر بهذا على مدى العامين الماضيين، وأحيانا يستمر لدقائق في منتصف الليل.. هناك هدوء في الخارج، وفجأة، يحدث ذلك في البداية، اعتقدت أنها قد تكون شاحنات ثقيلة تمر على الطريق، ولكن لم تكن هناك أي شاحنات في منتصف الليل».

وتعكس التقارير الصحفية مخاوف مماثلة لدى سكان مستوطنة بات حيفر، حيث ذكر أحدهم أن آخر مرة سمع فيها أصوات الحفر كانت الخميس الماضي، بينما يشعر سكان المستوطنة بالرعب والقلق خوفًا من وجود أنفاق للمقاومة تحتهم.