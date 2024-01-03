«عمال وفلاحين مستقبل وطن» تستأنف عملها بعد الانتخابات الرئاسية

استأنفت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، عملها بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، بتنظيم اجتماعها الدوري، برئاسة النائب سيد نصر، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب.

وخلال الاجتماع، نقل النائب سيد نصر، تحيات النائب أحمد عبد الجواد، أمين التنظيم المركزي بالحزب، والأمناء المساعدين وقيادات الحزب، لكافة كوادر وأعضاء الأمانة، على الجهد المبذول خلال الانتخابات الرئاسية، على كافة المستويات التنظيمية بجميع القرى والمراكز والأقسام في جميع المحافظات.

أمانة العمال والفلاحين المركزية

وأشاد النائب سيد نصر، بكفاءة وخبرات أعضاء الأمانة، مطالبًا منهم استكمال النجاح، ببذل مزيد من الجهد والسرعة، لتنفيذ المهام المكلفين بها، خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع، دور الأمانة خلال الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، كما تناول التجهيز لتنظيم احتفالية تكريم لأمناء العمال والفلاحين في المحافظات، تقديرًا لجهودهم خلال الانتخابات الرئاسية.