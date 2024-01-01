وزير الرياضة يكرم القوة الشبابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كرَّمت وزارة الشباب والرياضة، القوة الشبابية التابعة للوزارة، على جهدها في المساندة الوطنية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال مصطفى الجعودي، أمين شباب الجيزة وعضو المكتب التنفيذي وعضو اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، ومنسق قطاع التدريب والتطوير المركزي بكيان إرادة شباب مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة، إن حفل اليوم، هو نتاج ثمار مشاركة الشباب الفعالة في المجتمع المصري في الانتخابات الرئاسية.

الحفل شمل تكريم وزير الشباب والرياضة للشباب والكيانات الشبابية

وأضاف الجعودي، أن الحفل شمل تكريم وزير الشباب والرياضة للشباب والكيانات الشبابية لجهودهم في المساندة الوطنية ومشاركاتهم الإيجابية، مطالبا أن يستفيد الشباب من هذه الفعاليات من خلال هذه الكيانات الشبابية، واتحاد كيانات الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة.

الشباب هم المحرك الأساسي للدولة

وطالبت جهاد محمد عباس، أمينة التثقيف والتدريب باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع ونائب منسق قطاع التدريب والتطوير بكيان إرادة شباب مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بضرورة وجود الكيانات الشبابية، واعتبرتها عمود البناء في المجتمع وتلبية احتياجات الشباب، وتصنع التعزيز الإيجابي لهم وصنع القادة لهذه الكيانات.

وأضافت: ومن هنا يتضح لنا أن الشباب هم المحرك الأساسي للدولة، ودورنا الأساسي وهدفنا الرئيسي هو أننا بنخرج قيادات للمجتمع.

وجود الكيانات الشبابية أمر مهم

وقالت إسراء عيد وجدي عيد، أمين اتحاد الطلاب باتحاد شباب الجيزة التقدمي لحزب التجمع وعضو هيئة قطاع التدريب والتطوير المركزي بكيان إرادة شباب مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة، إن وجود الكيانات الشبابية أمر مهم، فهي تعمل على بناء جيل جديد واع، قادر على التحدي والتطوير والمنافسة ومساعدة الغير والعمل من أجل حب الوطن.

وأكدت سعاد هنيدي عضو اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع ونائب مساعد بهيئة قطاع التدريب والتطوير المركزي بكيان إرادة شباب مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة، أن وزير الشباب مثال للتقدم والرقي وإتاحة الفرص للكوادر الشبابية الجادة.