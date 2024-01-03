«الأوقاف» تحقق 1.2 مليار جنيه إيرادات في النصف الأول من عام 2023

حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية في إجمالي إيراداتها وأرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إذ بلغت إجمالي المتحصلات من إيرادات الهيئة 1.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.2% عما تمّ تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

إجمالي المتحصلات من الإيرادات

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأوقاف، فقد بلغت إجمالي المتحصلات من إيرادات الهيئة عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 مبلغًا وقدره مليار و199 مليونا و717 ألفا و562 جنيها بزيادة قدرها 184 مليونا و807 آلاف و616 جنيهًا بنسبة تقدر بنحو 18.2% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت إيرادات الهيئة وأرباحها في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة.