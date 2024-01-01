وزير الأوقاف الفلسطيني: فقدنا أكثر من 30 ألف شهيد في العام الماضي

قال حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إنّ 2023 كان عام الحزن بالنسبة للفلسطينيين، إذ فقد الشعب الفلسطيني أكثر من 30 ألف شهيد، وخاصة في الحرب المستمرة على غزة والضفة منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا هذا.

وأضاف البكري، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الأرقام هي الأضخم منذ بدء الاحتلال في 1948، كما أصيب من الفلسطينيين أكثر من 100 ألف شخص، وجرى إزالة وهدم مئات الآلاف من المنازل.

الحياة في قطاع غزة أصبحت صعبة للغاية

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني، أن الحياة في قطاع غزة أصبحت صعبة للغاية لأن البنية التحتية والفوقية وكل شيء في قطاع غزة دُمر وانتهت صلاحية وجوده على الأرض.

وذكر أن 2023 كان عاما داميا شهد القتل والإبادة والتدمير وإزالة أركان الحياة من قطاع غزة، والضفة الغربية التي لا يقل حظها عن غزة، وكذلك مدينة القدس، كما عانى المسجد الأقصى المبارك في العام الماضي من الاقتحامات ودخول المستوطنين ومحاولات السيطرة عليه.