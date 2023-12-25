مؤسسة «حياة كريمة» تصدر منشورا توعويا عن كيفية الحفاظ على الصحة النفسية

نشرت مؤسسة «حياة كريمة» عددا من الإرشادات الواجب اتباعها لتحسين الصحة النفسية، لما لها من تأثير على الصحة الجسدية للإنسان.

وذكرت «حياة كريمة» من خلال منشورها التوعوي عبر «فيسبوك» أن الأفراد تتعرض يوميا لكمية كبيرة من الضغوط والانفعالات، ومشاهد العنف، التي تسود من حولنا، موضحة أن ذلك يؤثر بالسلب بشكل كبير على حياتنا، وتشمل النصائح الآتي:

نصائح للصحة النفسية

ـ كن لطيفا مع نفسك ومن حولك.

ـ محاولة تجنب الكلام السلبي من الأشخاص المحطين بك.

ـ تجنب التعرض لمشاهد العنف بشكل متكرر.

ـ التواصل مع أقرب أخصائي للصحة النفسية، حالة الشعور بالإرهاق والعجز عن تجاوز أي شعور سلبي.

نصائح عند الشعور بأعراض البرد

وقدمت مؤسسة حياة كريمة نصائح طبية شاملة بالتزامن مع بداية فصل الشتاء، منوهة بأنه عند ملاحظة ارتفاع في درجة حرارة الطفل وفقدان للشهية وغيرها من الأعراض المعروفة، يرجى زيارة الطبيب بأسرع وقت، والتزام الراحة التامة وعدم الذهاب إلى المدرسة ومخالطة بقية التلاميذ.