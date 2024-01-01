«الصحة» تنظم دورات تدريبية في الكنيسة الأرثوذكسية لدعم الصحة النفسية 

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية لدعم الصحة النفسية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، واللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن التدريب استهدف العمل على زيادة الوعي لدى المدرسين والأخصائيين حول أسس الصحة النفسية، وتأثير المدرسة في دعم الأطفال والمراهقين، إلى جانب المساهمة في الاكتشاف المبكر للمشكلات النفسية والاضطرابات، وتحديد استراتيجيات فعّالة لمساعدة هؤلاء الأطفال.

الصحة النفسية على رأس الأولويات

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزارة تضع الصحة النفسية على رأس أولوياتها؛ إذ جرى إدراج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظات، فضلا عن إدراجها ضمن الفحوصات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الدورة التدريبية شملت 50 متدربا في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بكنائس القاهرة، مشيرة إلى أن هذا التدريب يعتبر مدخلا تبسيطيا لمفهوم علم النفس التربوي.

وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، استمرار التعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم دورات تدريبية، بهدف رفع كفاءة الخدام والآباء والأمهات، بما يضمن تنشئة جيل جديد وواعٍ بالصحة النفسية.