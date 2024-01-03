قيادي بـ«مستقبل وطن»: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن انضمام مصر إلى عضوية «بريكس» يحمل كثيرًا من الدوافع على المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وذلك في ظل ما تستهدفه الدولة خلال 2024 من زيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصرى، وأن الانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا.

وأضاف في بيانه أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من قبل الدولة لتعزيز الاستثمارات، سواء على صعيد السلطة التنفيذية المتمثلة في إجراءات التخصيص وتراخيص التشغيل للمصانع، والتشريعات التي تقرها السلطة النيابية وتساهم في جلب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم المناخ مهيأ لجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الموارد والبنية التحتية والتكنولوجية والتحول الرقمي.

تنويع سلة العملات الأجنبية

وأشار إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» يجعلها تستفيد من تجاه التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا تكمن في تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا يعني تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، ما يمكِّنها من تخفيف العبء عن العملة المحلية في أقرب وقت.

مردود إيجابي على اقتصاد مصر

وتابع: «هذه الخطوة لها سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد، إذ تتطلع الدولة لجذب هؤلاء للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية، ما يعني خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الصناعة الوطنية زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة».