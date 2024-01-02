تفاصيل تكتل دول «بريكس».. يسيطر على 80% من إنتاج النفط بالعالم

تتجه الأنظار إلى تكتل البريكس الاقتصادي الذي يضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا مع بداية عام 2024، في ظل انضمام 3 دول عربية جديدة وهي مصر والسعودية والإمارات بجانب الأرجنتين وإيران وإثيوبيا للتكتل في ظل التسهيلات الاقتصادية التي تتم بين البلاد.

قوة التكتل الاقتصادي

وتضم المجموعة الاقتصادية عقب التوسع الأخير 11 دولة، و29 تريليون دولار كحجم ناتج محلي إجمالي، ويستحوذ التكتل على 29% من الاقتصاد العالمي، وتضيف الدول الجديدة 3.24 تريليون دولار، ويصل عدد سكان التكتل إلى 3 مليارات و670 مليون نسمة، وتسيطر على 32% من مساحة اليابسة في العالم، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

سيطرة التكتل على سوق النفط

ويسيطر التكتل على 80% من إنتاج النفط العالمي، وأضافت دول الإمارات والسعودية وإيران لإنتاج «بريكس» من النفط 14.4 مليون برميل يوميا، وبها 6 من أكبر 10 منتجين للنفط في العالم، وتسيطر بريكس على 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم وتشكل دول التكتل 16% من تجارة العالم.

وكشف التكتل عن زيادة التكتل من 5 دول إلى 11 دولة في 24 أغسطس 2023، ووصل حجم اقتصادات دول بريكس حتى نهاية 2022، وقبل توسع المجموعة إلى 25.9 تريليون دولار.