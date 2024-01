9 أعمال في 3 قاعات عرض.. تفاصيل اليوم الأول من بانورما الفيلم الأوروبي

أيام قليلة تفصل جمهور السينما العالمية في مصر، عن انطلاق النسخة الـ16 من بانوراما الفيلم الأوروبي، التي تنظمها سينما زاوية بوسط البلد، وذلك في الفترة من 11 إلى 20 يناير الجاري، وتتضمن عرض 45 فيلمًا من أبرز الإنتاجات الأوروبية التي عُرضت على مدار العام الماضي، في أهم المهرجانات السينمائية حول العالم.

وتُقام عروض بانوراما الفيلم الأوروبي في 4 عروض يوميًا، على 3 شاشات ما بين «زاوية 1» و«زاوية 2»، بالإضافة إلى سينما الزمالك.

تفاصيل اليوم الأول من بانورما الفيلم الأوروبي

ويشهد اليوم الأول من فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي، عرض 9 أفلام، تبدأ في الواحد مساءً في «زاوية 1» بفيلم «Between Revolutions» إخراج فلاد بِتري، وهو حاصل على جائزة «فيبريسي» في الدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي، وفي تمام الساعة الرابعة، يُعرض فيلم «Calamari Union»، إنتاج عام 1985 ويحمل توقيع المخرج أكي كاوريسماكي، أما في الساعة السابعة مساءً، يُعرض الفيلم الألماني «The Teachers’ Lounge» من إخراج أولكر تشاتاك، وحصد عددًا من الجوائز، منها جائزة «يوروبا سينيماز» في مهرجان برلين السينمائي عام 2023، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يُعرض فيلم «Blackbird Blackbird Blackberry» من إخراج إيلين نافيرياني.

وتتضمن عروض «زاوية 2»، الفيلم الوثائقي «Room 999» من إخراج لُبنى بلايو، في تمام الساعة الرابعة مساءً، ويليه في السابعة مساءً، فيلم «And the King Said, What a Fantastic Machine»، الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة «رؤية إبداعية» للأفلام التسجيلية العالمية في مهرجان ساندانس السينمائي، ويليه في التاسعة والنصف مساءً، عرض فيلم «slow» إخراج ماريا كافتارادزي، وحصل على جائزة الإخراج في ساندانس السينمائي.

عروض سينما الزمالك

وتعرض سينما الزمالك، فيلمي «How to Have Sex» من إخراج مولي مانينج ووكر، والحاصل على جائزة مسابقة «نظرة ما» في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، و«Lost Country» من إخراج فلاديمير بيريزيتش، وذلك في السابعة والتاسعة والنصف مساءً على التوالي.